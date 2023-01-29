Российский вертолет подвергся обстрелу в Сомали

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Российский вертолет компании Utair, задействованный в гуманитарной миссии ООН в Сомали, был обстрелян в аэропорте Могадишо 23 января. По данным российского посольства в Джибути, никто не пострадал.

"В международном аэропорту города Могадишо (Федеративная Республика Сомали) был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО "ЮТэйр – Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали", – приводит заявление дипмисии РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако воздушное судно получило незначительный ущерб. Российские пилоты продолжают работу в штатном режиме.

В российском посольстве заявили, что к обстрелу может быть причастна террористическая группировка "Аш-Шабаб".

"В настоящее время проводится расследование", – добавили дипмиссии.

В конце октября 2022 года боевики "Аш-Шабаб" совершили теракт в Могадишо. В результате двух взрывов погибли несколько человек. Кроме того, террористы атаковали здание министерства образования.

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