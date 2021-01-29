Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар произошел в Областном театре юного зрителя в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Возгорание случилось по адресу улица Прохладная, дом 28. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 13:36, а ликвидировать – в 13:44. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что из здания до прибытия пожарных эвакуировались 35 человек.

Накануне пожар произошел в Москве на улице Трофимова. Огонь охватил нежилое помещение в доме 36. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

В этот же день пожар произошел на пороховом заводе в Перми. В результате происшествия три человека пострадали и были направлены в ожоговый центр.

