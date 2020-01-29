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Происшествия

29 января, 19:53

Реакция таксиста на прибывшего из Уханя пассажира попала в Сеть

происшествия за рубежом

Фото: youtube.com/worldwidelightning

На YouTube опубликовали видео с реакцией таксиста из китайской провинции Хэнань, в машину к которому сел приезжий из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса.

На кадрах видно, как мужчина в маске садится в машину и начинает кашлять. Таксист интересуется, откуда пассажир прибыл, и тот отвечает, что из округа Баодин в провинции Хэбэй.

Когда водитель замечает, что акцент пассажира не свойственен этому региону, тот признается, что только что вернулся из Уханя и ему срочно нужно добраться до больницы.

После этого водитель останавливает автомобиль и просит выйти мужчину из машины. Когда пассажир покидает авто, таксист берет телефон, чтобы позвонить в полицию.

Видео: Youtube/worldwidelightning

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса, началась в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, общее число заболевших достигло 5974 человека, из них 132 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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