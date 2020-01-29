Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть деньги за авиабилеты в Китай

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, сообщает ТАСС.

Речь идет о билетах, выкупленных с датой вылета начиная с 24 января 2020 года. Письмо направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько.

Ранее российская авиакомпания Nordwind приостанавливила чартерные рейсы в Китай из Питера и Иркутска. Они выполнялись по заказу китайских туроператоров.

На этой неделе перевозчик будет заниматься отправкой китайских туристов обратно в страну, обратные рейсы будут возвращаться в Россию без пассажиров.

О своем решении приостановить рейсы также сообщили "Уральские авиалинии". Авиакомпания уже проинформировала пассажиров о возможной сдаче билетов без комиссии.

Ростуризм советовал воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5974 человек, из них 132 скончались.