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В мире

16:47

Корреспондент RT получила ранение в Сирии

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA NEMAH

Корреспондент телеканала RT Вафа Шабруни получила ранение в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, журналист находится в стабильном состоянии, ее везут в больницу города Хама.

Инцидент произошел во время съемок складов оружия, оставшихся после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. Один из снарядов взорвался.

Руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков рассказал, что при обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных. Ранения получили 94 военнослужащих Сирии. Жертвами обстрелов стал 71 мирный житель и 149 получили ранения. Боренков добавил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне 30 раз подверглась боевым атакам.

Террористические формирования за это время 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов. Руководитель центра подчеркнул, что только 22 января обстрелам подверглись Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама, всего было зафиксировано 49 обстрелов.

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