Похищенную картину Куинджи отреставрируют после возвращения в Русский музей

Решение о реставрации пейзажа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" будет принято после возвращения картины в Русский музей, заявила пресс-служба музея.
"После того как работа вернется в Русский музей, будут проведены дополнительные исследования и определены необходимые реставрационные работы", – сообщает ТАСС.
"Ай-Петри. Крым" после случая с похищением находится в удовлетворительном состоянии. На ней, однако, есть незначительные царапины. Специалисты Русского музея прибыли в Москву, чтобы обследовать картину. Они также подтвердили ее подлинность.
Полотно выполнено маслом на бумаге и холсте размером 39 на 53 сантиметра. Оно не входит в постоянную экспозицию и хранится в фондах. Ее регулярно достают ради выставок. В Москву картину привезли на выставку в числе 116 других произведений Куинджи из коллекции Русского музея.
Ранее стало известно, что в похищении картины из Третьяковской галереи участвовал не только задержанный Денис Чуприков, у него были сообщники. Пока установлены не все соучастники преступления.
Главному подозреваемому предъявили обвинение в хищении предметов, имеющих особую ценность.
Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, так как приняли его за сотрудника музея. Найти произведение полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Он вину отрицает. По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики.
После ЧП все картины Третьяковки оснастили датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.
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