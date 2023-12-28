Семь домов повреждены после атаки ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Гордеевка и Успеновка Кореневского района Курской области. Повреждено семь домов, из жителей никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в Успеновке повреждения получили пять домов, в Гордеевке – два. Также атаке украинской армии подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего там насчитали шесть прилетов, указал Старовойт. Он добавил, что в населенном пункте пострадали окна, заборы и кровля двух домов, также часть поселка обесточена из-за повреждения линии электропередачи.

Губернатор отметил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после того, как станет безопасно. Всем собственникам окажут помощь в ремонте, заключил он.

Ранее ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, из людей никто не пострадал, однако повреждения зафиксировали у трех домов. В селе Дроновка осколки снаряда повредили крышу дома, в селе Рождественка – выбили стекла двух зданий, сказал губернатор.

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