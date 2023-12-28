СК возбудил дело после покушения на владельца воронежской птицефабрики Ширяева

Фото: телеграм-канал "Следком"

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после покушения на владельца Воронежской птицефабрики "Третьяковская" Геннадия Ширяева. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в районе села Третьяки. Неизвестный произвел не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия по движущемуся автомобилю Ширяева.

"Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – говорится в сообщении.

Между тем информацию о покушении сам Ширяев подтвердил в беседе с "Коммерсантом". По его словам, он не пострадал от действий злоумышленника. Следователи допрашивают предпринимателя о произошедшем.

Как сообщает телеканал "360", Ширяев шуткой отреагировал на вопрос о произошедшем. Он сравнил инцидент с игрой в "Спортлото".

"Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто", – сказал предприниматель.

Его секретарь также подтвердила, что он не пострадал.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что устроивший на него покушение следил за ним 1,5 года. Автомобиль писателя взорвали в мае 2023 года. После этого он долгое время находился на лечении.

