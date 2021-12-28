15 автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Ростовской области в условиях сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

"В 14:00 по московскому времени на 1 006-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение 15 автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Движение по трассе в направлении Ростова-на-Дону затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожных служб.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на 28-м километре Киевского шоссе в районе деревни Мешково. Из-за ДТП движение по трассе в сторону МКАД было временно ограничено.