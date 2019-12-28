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В мире

20:14

Корреспондент RT пострадала во время протестов в Париже

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео телеграм-канала Выпускайте Кракена!

Корреспондент RT International Шарлот Дубенски пострадала в ходе освещения акции протеста в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер-аккаунт журналистки.

Протестующие, как указала Дубенски, стремились помешать видеосъемке и нападали на ее оператора.

"Затем несколько человек, находившихся спереди и позади (оператора) Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударила меня по лицу и убежал", написала журналистка.

В субботу, 28 декабря, в столице Франции развернулись акции против предложенной властями пенсионной реформы. Кроме того, в Париже организовали шествие движения "желтых жилетов". В отдельных районах города полиция вступила в противостояние с протестующими.

Аналогичный инцидент произошел с сотрудником съемочной группы RT в марте 2019 года. Тогда в ногу ранили продюсера видеоагентства Ruptly во время того, как журналист вел трансляцию с места происходящих протестных акций.

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