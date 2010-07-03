Мигранты устроили акцию протеста в парижском Пантеоне

Сотрудники полиции пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мигранты находятся в окрестностях Пантеона. Они развернули баннеры и выкрикивают лозунги с призывом к властям предоставить им жилье и документы. В результате разгона были задержаны 37 человек.
Накануне сообщалось, что около 400 бездомных, преимущественно выходцев из Африки, устроили акцию протеста в Пантеоне. Организовавший акцию заявлял, что они были вынуждены пойти на такие меры после того, как не получили ответа на просьбу обсудить проблему ухудшения условий жизни мигрантов. Они обращали внимание на то, что в Париже около 200 жилых помещений пустуют, тогда как они вынуждены находиться на улице.
Ранее сообщалось, что в Гонкоге объявлен красный уровень тревоги из-за протестов. Митинги продолжаются уже почти месяц. Это одна из самых масштабных политических акций в истории специального административного района Китая.
Возмущение граждан вызвал законопроект, который позволит рассматривать запросы об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Протесты приобрели особо агрессивный характер в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю.
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