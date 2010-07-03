В Париже задержаны 64 участника акции "желтых жилетов"

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Число участников акции протеста "желтых жилетов", задержанных в Париже, возросло до 64. Об этом со ссылкой на префектуру полиции сообщает телеканал BFMTV.

Прежде французские СМИ сообщали о 31 задержанном в ходе субботних демонстраций.

Акции "желтых жилетов" в стране проходят 18-ю субботу подряд. 16 марта на улицы Парижа вышли свыше семи тысяч человек.

Волна протестов накрыла Францию с ноября прошлого года, когда граждане потребовали не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Вскоре власти страны приняли меры для успокоения обстановки, однако недовольные социальной политикой государства французы продолжают выходить на улицы. При этом акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Ранее во время беспорядков в Париже пострадал сотрудник съемочной группы RT. Его ранили в ногу, когда он вел трансляцию с места событий.