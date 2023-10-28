СК объявил организатора нападений на прохожих в Петербурге в международный розыск

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Следственный комитет Санкт-Петербурга объявил организатора нападений на прохожих Турал Мамедова 2005 года рождения в международный розыск. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по городу.

"28 октября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно)", – сообщили следователи.

Как заявляет ведомство, организаторы нападения, в ходе которого злоумышленники избивали случайных прохожих на юге Санкт-Петербурга, снимали на камеру свои действия и выкладывали соответствующие ролики в Сеть.

Следователи добавили, что сейчас расследование дела по статьям 213 и 282 УК РФ ("Хулиганство" и "Возбуждение ненависти и вражды") продолжается. Уже, по информации СК, задержаны 11 граждан Азербайджана и Таджикистана, а обвинение предъявили восьми фигурантам. Всех отправили под стражу, а остальным в ближайшее время также предъявят обвинение.

Сейчас сотрудники СК продолжают розыск соучастников преступления, а также проводят проверку иных эпизодов на предмет возможного участия обвиняемых.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге. В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.

До этого сообщалось об обысках, которые проходят по месту жительства предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города. Подчеркивалось, что видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в телеграм-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.

Как стало известно, банда подростков ломала скамейки, разбивала фонари. Как по отдельности, так и толпой, они нападали на подвыпивших прохожих, других подростков и тех, кто делал им замечания. Каждое свое правонарушение они в деталях фиксировали.

Молодые люди называют себя в социальных сетях "азербайджанской мафией". Видео в Сеть выкладывал 18-летний Турал Мамедов. Он считается лидером банды.

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