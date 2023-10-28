На 41-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 41-го километра МКАД, возле развязки с Профсоюзной улицей, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают оперативные службы Москвы, которые устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших. В Дептрансе также опубликовали видео с моментом ДТП.



В связи с аварией движение на данном участке дороги осложнено. Водителей призвали объезжать этот участок.

Ранее сообщалось, что на Таганской улице, в районе дома 9, произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом.

В результате аварии травмы получили автомобилист и два пассажира автобуса. Им оказывается необходимая медицинская помощь.