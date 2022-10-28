Православный храм в Женеве облили краской – дипмиссия РФ

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Неизвестные совершили нападение на православную церковь в Женеве, облив ее вход краской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при ООН в Женеве.

По данным дипмисии, инцидент произошел в ночь на 28 октября.

"Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви", – говорится в заявлении постпредства.

Ранее проживающая во Франции россиянка рассказала, что компания граждан Украины совершила нападение на ее семью в городе Довиль в Нормандии. Инцидент произошел 13 октября на рыбном рынке после просьбы девушки уменьшить громкость музыки в адрес украинцев.

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