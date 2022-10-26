Посольство Украины в Черногории пожаловалось в полицию на поддерживающее Россию кафе

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Полиция Черногории допросила владельца кафе "Руски бар" в Подгорице из-за вывешенной внутри заведения пророссийской символики с литерой Z. Об этом сообщает Sputnik Serbia.

По словам ресторатора Брано Марича, в полицию обратилось посольство Украины.

"Наше кафе носит название "Руски бар" уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z", – сказал он.

Марич отметил, что не намерен менять интерьер своего кафе, несмотря на поданное украинцами заявление.

Ранее МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами non grata. В связи с этим сотрудники дипмиссии РФ должны были оперативно покинуть страну.

Из-за подобного решения черногорских властей на неопределенный срок была остановлена работа консульского отдела посольства России в Черногории.

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