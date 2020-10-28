Фото: Москва 24/Мария Касатина

В частном доме в Тюменской области взорвался газ, после чего в частном секторе загорелись три дома. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Отмечается, что в настоящее время огонь ликвидирован. В результате произошедшего пострадали пять человек.

"Одну пациентку в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь. К медикам обращались еще четыре человека", – сказано в сообщении.

В связи с произошедшим в районе отключили газ. Специалисты начали соответствующую диагностику. Следователи выясняют причины взрыва.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в Керчи. Там также произошел пожар на восьмом и девятом этажах. Сообщалось об одном пострадавшем.