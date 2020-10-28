Семь учащихся отравились неизвестным газом в школе Таганрога

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Следователи начали проверку в связи с информацией об отравлении неизвестным газом учеников восьмого класса в школе Таганрога. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 26 октября после урока физкультуры учащиеся восьмого класса зашли в раздевалку, где почувствовали посторонний резкий запах", – заявили в пресс-службе ведомства. Затем, как уточнили следователи, у ребят стали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу. Помимо того, у них начался сильный кашель.

Семь несовершеннолетних обратились в медицинский пункт. Позднее их доставили в местную больницу.

Сейчас ученики в удовлетворительном состоянии, их отпустили домой. Правоохранители намерены опросить школьников, родителей и работников образовательного учреждения.

Ранее до 54 выросло число детей, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции в Дагестане.