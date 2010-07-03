Пилот пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб

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Спасатели нашли место падения частного легкомоторного самолета, который пропал 26 октября в Пермском крае. Пилот воздушного судна Геннадий Белоглазов погиб. Об этом пишет ТАСС.

Поисковая группа краевого МВД России обнаружила упавший самолет в лесу в семи километрах от деревни Аннинское Пермского района.

"К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", – цитирует агентство пресс-службу краевого министерства территориальной безопасности.

В субботу частный легкомоторный самолет "Сессна" пропал в Пермском крае. Самолет отправился утром с аэродрома деревни Нижнее Городище в Частинском районе и должен был приземлиться на аэродроме села Фролы.