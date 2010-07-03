Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

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В МЧС проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета "Сессна" в Пермском крае. Как сообщили в ведомстве "Интерфаксу", вертолет вылетел утром с аэродрома деревни Нижнее Городище в Частинском районе.

До настоящего момента место и время посадки самолета неизвестно. Об инциденте оповещены все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, на борту находится один человек – председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Самолет должен был лететь на аэродром села Фролы.

В район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино, направлены спасатели Пермской краевой службы спасения и оперативная группа областного ГУ МЧС.

Также к поискам присоединились добровольцы из числа местных жителей.

Ранее самолет "Победы" рейса Москва – Братислава вернулся в аэропорт вылета из-за птицы. В пресс-службе авиакомпании эту информацию подтвердили.