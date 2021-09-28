На МКАД в районе Ленинградского шоссе затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На МКАД в районе Ленинградского шоссе затруднено движение из-за столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 75-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте работают оперативные службы города. Заняты две полосы движения в сторону пересечения с СВХ, для движения свободны три полосы", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали по возможности объезжать данный участок.

Ранее в Даниловском районе Москвы водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика на самокате. Сообщалось, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Мастеркова.