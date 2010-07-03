Самокат столкнулся с иномаркой на севере Москвы

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Фото: Агентство "Москва"

На севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry и пешехода на самокате.

Авария произошла на пешеходном переходе в районе дома 16 на Алтуфьевском шоссе, передает Агентство "Москва".

На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, в столичном районе Отрадное.