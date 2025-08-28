В Москве задержаны забравшиеся на шпиль сталинской высотки молодые люди

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые забрались на шпиль сталинской высотки в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в здании на Кудринской площади. Данная высотка является объектом культурного наследия. После произошедшего 23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Во время разбирательств правоохранители заметили, что молодой человек из Курска ведет себя странно. В связи с этим полицейские вызвали ему скорую помощь. В результате задержанного доставили в больницу с признаками суицидальных наклонностей.

На 18-летнего уроженца Белгородской области был составлен административный протокол по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее порядка 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной. По данным столичной прокуратуры, несколько из них залезли на пик здания.

При этом двое спрыгнули со второго этажа, пытаясь покинуть место правонарушения. Им была оказана медицинская помощь.

