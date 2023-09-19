Руферы залезли на шпиль высотки на Котельнической набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, несколько из них залезли на пик здания.

"По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа здания, пытаясь покинуть место правонарушения. Им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств происшествия.

В прошлом году Пресненский суд Москвы арестовал руферов, которые залезли на высотное здание на Кудринской площади. 11 молодым людям вменили административный арест на срок до 2 до 11 суток. Еще одна девушка получила наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.