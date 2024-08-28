Два грузовых автомобиля столкнулись на МСД в районе улицы Красный Казанец, дома 13. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале

В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные службы города. В ведомстве подчеркнули, что сейчас устанавливаются обстоятельства ЧП и информация о пострадавших.

Дептранс уточнил, что из-за ДТП заняты две полосы из трех. Кроме того, движение транспорта затруднено по направлению в сторону центра.

Ранее полиция задержала 64-летнего мужчину, который подозревается в угоне грузового рефрижератора Hyundai Porter в Восточном Измайлове.

По данным МВД, 22-летний владелец Hyundai забыл ключ от замка зажигания в салоне авто и отправился домой. В этот момент злоумышленник, который проспал свою остановку и вышел на 16-Парковой улице, заметил автомобиль с открытой дверью. Забравшись в кабину и обнаружив в машине ключи, мужчина решил добраться на грузовике до дома.

Полицейским удалось найти угонщика на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области.