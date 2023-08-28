В США осудили заставлявшую пасынка жить в собачьей будке мачеху

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Американский суд приговорил к 12 годам лишения свободы мачеху, заставлявшую своего девятилетнего пасынка жить в собачьей будке на улице. Об этом пишет New York Post.

По информации следствия, 30-летняя Сара Старр не только заставляла ребенка жить в будке вместе с собаками, но и отказывалась его кормить. Мальчик носил рваную одежду, никак не защищавшую его от холода по ночам.

Отмечается, что социальные службы забрали из дома женщины и ее мужа школьника, младенца, четырехлетнего ребенка и двух детей младшего возраста. Сама Старр признала вину по трем пунктам обвинения в жестоком обращении с детьми и в причинении серьезной психической и эмоциональной травмы пасынку.

"Как родитель я в ужасе. Я потерял дар речи", – поделился судья Ричард Готлиб.

По данным издания, к тюремному сроку в размере семи с половиной лет приговорили и тетю Старр Шелли. Ее признали виновной по двум пунктам в жестоком обращении с детьми.

Сейчас следователи выясняют степень виновности отца ребенка. Сам школьник и его братья переехали жить к бабушке в Калифорнию.

Ранее следователи в Якутии возбудили два уголовных дела против супругов, подозревающихся в жестоком обращении с собственными детьми. Несовершеннолетние рассказали, что отец тушил о них сигареты. Мать при этом не препятствовала действиям мужчины.

До этого супругам из Краснодара, которые убили пятилетнего сына и закопали его тело, вынесли приговор. Мужчина получил 22 года колонии строгого режима, а женщина – 18 лет колонии общего режима.

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