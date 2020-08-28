В ДТП на проспекте Маршала Жукова пострадал пассажир автобуса

28 августа, 20:40
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в районе Хорошёво-Мнёвники пострадал один пассажир, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"ДТП произошло на проспекте Маршала Жукова в районе дома 4. Уточняется, что авария спровоцирована водителем автомобиля", – говорится в сообщении.
Детали происшествия еще уточняются, на месте работают службы города.
Ранее в районе города Электроугли произошла крупная авария. На 25-м километре Носовихинского шоссе столкнулись большегруз и две легковушки. Одну из них даже отбросило в кювет.
Еще одно ДТП произошло в Якутии на федеральной автодороге "Колыма". Там столкнулись два микроавтобуса, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка.
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