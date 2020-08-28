Забравшую дочь из учреждения соцзащиты москвичку, могут ограничить в родительских правах

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Столичный суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах матери, выкравшей своего ребенка из учреждения соцзащиты в городе. Его ранее туда помещали из-за нарушений безопасности детей и нежелания менять ситуацию, сообщает ТАСС.

"В СМИ появились сообщения, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел. С этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают на протяжении последних четырех лет", – заявили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Ранее стало известно, что при нахождении детей в соцучреждении их могла навещать мать. В один из визитов она забрала ребенка. Администрация не знала про это, на место вызвали полицию.

"Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", – пояснили в департаменте.

Установлено, что женщина до этого несколько раз оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Также женщине оказывали помощь для решения бытовых вопросов. Семья до этого проживала в другом регионе России, а у местных органов опеки были вопросы к воспитанию и содержанию детей, заключили в департаменте труда и соцзащиты населения.

Ранее пьяную женщину с детьми сняли с рейса в Шереметьево. Теперь ей грозит штраф.