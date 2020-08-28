Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в отношении экс-жены Михаила Ефремова

Фото: стоп-кадр из сериала "Глухарь", 2008, реж. Г. Киреева, Т. Алпатов, В. Каминский

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении бывшей супруги актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой и других потерпевших. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, неизвестные от имени нескольких компаний, занимающихся консалтингом, в период с 2017 по 2019 год под предлогом оказания услуг по совершению сделок получали доступ к виртуальным счетам граждан и, управляя ими, украли более 1 миллиона рублей.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело", – сообщил собеседник агентства.

По словам источника, среди потерпевших – экс-супруга Михаила Ефремова Елена Гольянова.

Гольянова известна по ролям в сериалах "ЧС. Чрезвычайная ситуация", "Глухарь", "Игра на выбывание" и других картинах.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении женщины на востоке столицы. В полицию обратилась 55-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Ущерб от действий злоумышленника составил около 1 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Сталеваров полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Московской области.

