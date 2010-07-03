Фото: скриншот видео соцсети

В ДТП на Варшавском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Варшавском шоссе в районе дома № 59А произошло столкновение трех легковых автомобилей – "Лады" и двух Nissan. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека", – сообщили агентству.

На месте ДТП работает полиция.

Ранее сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одного пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе. В этот момент его сопровождала авиамедицинская бригада. Состояние пострадавшего не уточняется.

