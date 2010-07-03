Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за сильных дождей

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Режим чрезвычайной ситуации объявили во Владивостоке из-за сильных дождей. Он будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сейчас в городе подтоплены дороги, пригородные территории, с косогоров сходят сели, обрушено несколько подпорных стен. Реки переполнены и выходят из берегов, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода.

Также размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. У жителей имеется запас продуктов, но ситуация требует восстановления дороги. Происходят локальные отключения электричества. В городе открыли пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.

Сильные дожди продолжаются в Приморском крае вторые сутки. По информации мэрии Владивостока, к среде в городе выпало две месячных нормы осадков.

Ранее два человека погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске. Строительные конструкции обрушились на площади в 350–400 квадратных метров.