Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске

Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего при обрушении здания в Новосибирске, пишет ТАСС.
Ранее МЧС подтвердило данные о двух жертвах ЧП. Еще один человек пострадал.
По предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена. Рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован.
В настоящее время разбор завалов продолжается. Работу по поручению главы региона Андрея Травникова координирует заместитель губернатора Сергей Семка. Власти намерены рассмотреть вопросы об оказании помощи пострадавшим и другой поддержке.
Экстренные службы называют вероятной причиной произошедшего нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.
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