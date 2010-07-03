Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске

Фото: ТАСС/Наталья Покидова

Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего при обрушении здания в Новосибирске, пишет ТАСС.

Ранее МЧС подтвердило данные о двух жертвах ЧП. Еще один человек пострадал.

По предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена. Рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован.

В настоящее время разбор завалов продолжается. Работу по поручению главы региона Андрея Травникова координирует заместитель губернатора Сергей Семка. Власти намерены рассмотреть вопросы об оказании помощи пострадавшим и другой поддержке.

Экстренные службы называют вероятной причиной произошедшего нарушение требований проведения строительных работ. СК возбудил уголовное дело.