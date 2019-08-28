В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении здания в Новосибирске

Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении здания в Новосибирске, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.
По их данным, судьба восьмерых остается неизвестной. СК ранее сообщал о двух жертвах.
Мэр города Анатолий Локоть сообщил, что два человека госпитализированы в результате обрушения стены здания. "Применяли собак, чтобы определить место, примерно определили, сейчас возобновились работы", – сказал он.
По предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 м. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена.
Стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован, обрушилась. Спасатели сейчас разбирают завалы. В МЧС добавили, что сейчас группировка на месте происшествия составляет 183 человека и 44 единицы техники.
Наиболее вероятной причиной случившегося в экстренных службах называли нарушение требований проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.