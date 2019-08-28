В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении здания в Новосибирске

Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении здания в Новосибирске, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

По их данным, судьба восьмерых остается неизвестной. СК ранее сообщал о двух жертвах.

Мэр города Анатолий Локоть сообщил, что два человека госпитализированы в результате обрушения стены здания. "Применяли собак, чтобы определить место, примерно определили, сейчас возобновились работы", – сказал он.



По предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 м. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена.

Стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован, обрушилась. Спасатели сейчас разбирают завалы. В МЧС добавили, что сейчас группировка на месте происшествия составляет 183 человека и 44 единицы техники.

Наиболее вероятной причиной случившегося в экстренных службах называли нарушение требований проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.