Врачи в США играли в музыкальное бинго во время операции и пропустили смерть пациента

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В Колорадо (США) игравшие во время операции медики не заметили смерть пациента. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на HealthExec.

Операцию по удалению катаракты проводили хирург С. Старк Джонсон и анестезиолог Майкл Урбан. Во время нее врачи играли в музыкальное бинго, отгадывая треки из 1970-х и 1980-х годов.

Джонсон регулярно включал музыку во время операций, но в этот раз медики увлеклись и не заметили, что у 56-летнего пациента ухудшились жизненно важные показатели.

Супруга погибшего подала иск. Оба врача признались в прослушивании треков на рабочем месте, однако в судебном процессе фигурировал только Джонсон. По его словам, Урбан якобы отключил монитор, который позволял отслеживать состояние пациента, но тот свою вину не признал.

Решение сторон не сообщается, поскольку дело было урегулировано в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что за последний год порядка 10 россиян пострадали во время лечения в центральном государственном госпитале Sanglah на Бали. По данным СМИ, причинами названы антисанитария в медучреждении, нехватка оборудования, низкая квалификация врачей и наценка на услуги госпиталя в размере 200%.