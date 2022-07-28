Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

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Мужчина, угрожавший взорвать гранату в квартире на юге Москвы, задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС.

"При обследовании жилища следственно-оперативной группой обнаружено и изъято три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, три магазина и 83 патрона разного калибра. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные составные части оружия", – отметили в ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что изъятые пистолет и 50 патронов были изготовлены промышленным способом, из них можно было совершать выстрелы. Остальные найденные предметы были направлены на экспертизу.

По данным ведомства, местная жительница обратилась в полицию с жалобой, что ее муж в квартире ломает мебель. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который сообщил, что у него есть граната, которая впоследствии была обнаружена в кармане его верхней одежды.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). В настоящее время он арестован.

Ранее сообщалось, что трое пьяных мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета с балкона квартиры в центре Москвы. Происшествие случилось в ночь на 11 июля в доме 5 в Красносельском тупике.