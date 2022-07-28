Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

15:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина, угрожавший взорвать гранату в квартире на юге Москвы, задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС.
"При обследовании жилища следственно-оперативной группой обнаружено и изъято три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, три магазина и 83 патрона разного калибра. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные составные части оружия", – отметили в ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что изъятые пистолет и 50 патронов были изготовлены промышленным способом, из них можно было совершать выстрелы. Остальные найденные предметы были направлены на экспертизу.
По данным ведомства, местная жительница обратилась в полицию с жалобой, что ее муж в квартире ломает мебель. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который сообщил, что у него есть граната, которая впоследствии была обнаружена в кармане его верхней одежды.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). В настоящее время он арестован.
Ранее сообщалось, что трое пьяных мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета с балкона квартиры в центре Москвы. Происшествие случилось в ночь на 11 июля в доме 5 в Красносельском тупике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: