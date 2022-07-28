В Якутске задержали военкома города – СМИ

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Якутские правоохранители задержали военного комиссара города Афанасия Захарова, в его квартире был проведен обыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий со следствием.

Информация о задержании Захарова ранее появилась в социальных сетях.

"Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски", – заявил источник.

По его словам, задержанному должны избрать меру пресечения в четверг, 28 июля.

В военном комиссариате Якутии, в свою очередь, заявили, что не располагают официальной информацией о задержании Захарова.

Ранее сообщалось, что в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями и получения взяток. По версии следствия, подозреваемый способствовал незаконной деятельности по освобождению граждан от призыва на военную службу.