Безработный избил пьяного мужчину около подъезда дома на северо-востоке столицы

Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники полиции задержали безработного, которого подозревают в избиении пьяного мужчины около подъезда дома на улице Проходчиков в Ярославском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Информация о находившемся в нетрезвом состоянии сильно избитом мужчине поступила утром 27 июля, а уже вечером подозреваемый был задержан.

"Им оказался безработный мужчина 1993 года рождения, который, как было установлено, в ходе конфликта возле подъезда по указанному адресу нанес несколько ударов в область головы своему оппоненту", – говорится в сообщении.

У пострадавшего были диагностированы ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, пневмоцефалия и другие травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в том, что он избил своего знакомого и выкинул его из автомобиля в центре столицы. Подозреваемым оказался уроженец Брянской области 1972 года рождения. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.