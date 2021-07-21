Жителя Москвы задержали за избиение бабушки до смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные правоохранители задержали 24-летнего мужчину, избившего собственную бабушку. В результате произошедшего пожилая женщина скончалась. Информация об этом опубликована на сайте СК по Москве.

"По данным следствия, 19 июля 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по Открытому шоссе в городе Москве, обнаружено тело пожилой женщины 1955 года рождения с видимыми телесными повреждениями в области головы и туловища", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Известно, что он систематически злоупотреблял спиртными напитками.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Кубани избил свою 89-летнюю бабушку. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.

