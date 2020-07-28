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В мире

16:39

Семь новых случаев COVID-19 выявили во вьетнамском Дананге

происшествия за рубежом медицина

Фото: АР/Trinh Quoc Dung /VNA

Семь новых случаев коронавируса зафиксировали в приморском городе Дананг во Вьетнаме и в соседней провинции Куангам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных врачей, заразились только граждане Вьетнама. Источник соприкосновения с инфекцией пока не установлен. В числе заболевших – женщина в возрасте 29 лет и мужчины в возрасте от 56 до 71 года.

В понедельник, 27 июля, интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавируса в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса.

Непосредственно в приморском городе блокировано несколько районов, а также введены карантинные меры. Что касается туристов, то их эвакуируют. Те, кто планировал поездки на август или конец июля, попасть в Дананг не смогут – гостей Вьетнама будут ждать в других провинциях.

В Роспотребнадзоре планируют проверить информацию о новом типе коронавирусной инфекции во Вьетнаме. Тем не менее, по мнению экспертов, поводов для паники на данный момент нет.

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