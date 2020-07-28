Спасатели опровергли информацию об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде опровергли информацию о том, что Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, обнаружен, сообщает РИА Новости.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что борт нашли на территории Иркутской области.

Спасатели подчеркнули, что эта информация ошибочная и поиски продолжаются. Они уточнили, что обнаружено лишь старое разрушенное судно.

19 июля МЧС России по Бурятии сообщило, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" перестал выходить на связь.

По данным ведомства, на борту находились шесть человек, из них 2 человека экипажа и 4 пассажира.

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен и должен был обработать поля химическими веществами.