Очевидцы сообщили о задымлении в ТЦ "Гагаринский"

Фото: телеграм-канал Московские новости

В торговом центре "Гагаринский" произошло задымление. Об этом сообщили очевидцы телеканалу Москва 24.

Людей эвакуировали. В МЧС пока не подтверждают информацию о задымлении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет торговый центр "Атриум" и бизнес-центр Manhattan. Аноним сообщил о минировании в этих зданиях.

По информации Агентства "Москва", там находятся экстренные службы города. Полиция оцепила здания. Людей эвакуируют.

