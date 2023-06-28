13:31Происшествия
Генерал полиции Травников находится в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти – СМИ
Фото: университет.мвд.рф
Генерал-лейтенант полиции Александр Травников, который якобы попал в ДТП на квадроцикле в Ленинградской области, находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источники.
"После ДТП генерал был госпитализирован. Состояние тяжелое", – рассказали источники.
Ранее в СМИ сообщили, что Травников не справился с управлением на квадроцикле и врезался в препятствие недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая Гора.
Источники заявили, что генерал-лейтенант был госпитализирован в тяжелом состоянии. По их данным, у него обнаружили травму живота и разрыв почки.
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