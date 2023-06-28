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Генерала МВД Травникова госпитализировали после аварии в Ленобласти – СМИ
Фото: Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел РФ
Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников попал в ДТП. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
По их данным, мужчина ехал на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая Гора. Там он не справился с управлением и врезался в препятствие.
Источники заявили, что генерал-лейтенант был госпитализирован в тяжелом состоянии. У него обнаружили травму живота и разрыв почки.
В начале июня стало известно, что 18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова попала в ДТП в ТиНАО. По данным прессы, Мария была за рулем машины марки Mercedes GLE.
Она проезжала в столичном поселке Толстопальцево. Там она якобы столкнулась со скутером, которым управлял ее ровесник. Последнему потребовалась госпитализация, уточнили СМИ.
ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД
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