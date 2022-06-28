В Новороссийске ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса времен ВОВ

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В одном из районов Новороссийска объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением фугасной мины времен Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление мэра Новороссийска Андрея Кравченко размещено на сайте городской администрации.

"Ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в связи с обнаружением глубоководного минного защитника модификации 1943 года (фугас)", – указано в документе.

Отмечается, что режим ЧС введен на береговой линии в одном из районов Новороссийска.

Ранее специалисты "Мособлпожспаса" обезвредили в подмосковных Луховицах 11 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Найденные местным жителем авиабомбы располагались на расстоянии порядка пяти километров от ближайших домов, поэтому их обезвредили на месте.