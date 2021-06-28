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Происшествия

17:10

В ТиНАО потушили пожар, вызванный ударом молнии

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в деревне Ясенки в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

"В 15:10 мск возгорание в двухэтажном доме на втором этаже в населенном пункте Ясенки ликвидировано. Его площадь составила 80 квадратных метров", – пояснили в ведомстве.

Уточняется, что во время пожара никто не пострадал. Возгорание произошло после попадания в здание молнии.

27 июня в Раменском районе Московской области произошел лесной пожар. К его тушению привлекли вертолеты. Населенным пунктам ничего не угрожало: ближайший поселок Малаховка находился в трех километрах от линии огня.

В расположенный поблизости детский санаторий, которому также, предположительно, ничего не угрожало, на всякий случай были направлены автобусы для эвакуации детей в случае необходимости.

Спасатели исключили угрозу населенным пунктам от пожара в Раменском районе МО

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