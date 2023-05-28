Площадь пожара в гостевом доме в поселке Джубга увеличилась до 800 кв метров

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Площадь пожара, который произошел в гостевом доме в поселке Джубга в Краснодарском крае, увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было", – уточняется в сообщении.

Возгорание в здании началось вечером 28 мая. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Позже крыша гостевого дома рухнула. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Прокуратура региона начала проверку.

Ранее стало известно о пожаре в столичном парке "Зарядье". Инцидент произошел по адресу улица Варварка, 6. Из-за ЧП была осуществлена эвакуация 50 человек. Уточнялось, что пожар вспыхнул в помещении гастроцентра парка, там воспламенилась вентиляционная камера.

Позже специалисты ликвидировали пожар в парке. В МЧС добавили, что сейчас организованы мероприятия по установлению причин пожара. В результате ЧП пострадавших не выявили.