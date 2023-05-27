Кровля горящей мебельной фабрики обрушилась в Ярославской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Горящая кровля обрушилась на 3 тысячи квадратных метров на территории мебельной фабрики в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня", – сказали в министерстве.

В данный момент спасатели ликвидируют возгорание кровли производственного здания. В ликвидации пожара задействовано более 60 человек и 21 единица техники.

В МЧС добавили, что предпринимаются все усилия для недопущения распространения огня. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в павильонах рынка "Садовод". Согласно информации от спасателей, пострадавших нет.

О возгорании на 14 километре МКАД стало известно днем 27 мая. Когда пожарная бригада прибыла на место происшествия, горели три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели немедленно приступили к тушению.

