11:03Происшествия
Пожар вспыхнул в здании парка "Зарядье" в Москве
"Произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6. Пожарные на месте", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в МЧС
Между тем поступили данные, что из-за ЧП была осуществлена эвакуация 50 человек. По информации ТАСС, пожар вспыхнул в помещении гастроцентра парка. Там воспламенилась вентиляционная камера. В экстренных службах сообщили, что площадь возгорания составляет около 5 квадратных метров.
Ранее стало известно, что на территории мебельной фабрики в Рыбинске Ярославской области произошел пожар. Там горящая кровля обрушилась на 3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано более 60 человек и 21 единица техники.
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