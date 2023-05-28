Пожар вспыхнул в здании парка "Зарядье" в Москве

Возгорание произошло в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"Произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6. Пожарные на месте", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в МЧС

Между тем поступили данные, что из-за ЧП была осуществлена эвакуация 50 человек. По информации ТАСС, пожар вспыхнул в помещении гастроцентра парка. Там воспламенилась вентиляционная камера. В экстренных службах сообщили, что площадь возгорания составляет около 5 квадратных метров.

Ранее стало известно, что на территории мебельной фабрики в Рыбинске Ярославской области произошел пожар. Там горящая кровля обрушилась на 3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано более 60 человек и 21 единица техники.