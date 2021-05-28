Рабочий в Москве пострадал после падения части памятника Крылову

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер"

Рабочему, на которого в центре Москвы упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, потребовалась госпитализация. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу", – уточнили в экстренных службах столицы.

Сообщается, что у пострадавшего зафиксирован перелом. По предварительной информации, инцидент произошел вследствие нарушения техники безопасности.

В апреле 2021 года в Москве на Нахимовском проспекте обвалились строительные леса. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причиной инцидента назвали сильный ветер.