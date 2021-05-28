Смытые волной влюбленные провели 13 часов в пещере в ледяной воде и выжили

Фото: fire.nsw.gov.au

Двоих влюбленных спасли в Австралии после того, как их смыло огромной волной в океан. Они оказались в ловушке в пещере, в которой провели 13 часов по пояс в ледяной воде, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что о спасении молодых людей рассказали сотрудники пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса.

Стало известно, что пара отправилась на прогулку вдоль побережья залива Кэтрин Хилл 25 мая. В какой-то момент девушка остановилась на краю утеса, чтобы сфотографировать пейзаж, но через мгновение ее смыло гигантской волной в океан. Молодой человек прыгнул следом.

Оказавшись в воде, влюбленные почти 30 минут боролись с волнами и чудом не разбились о скалы. В результате у них получилось забраться в пещеру. Там по пояс в ледяной воде они провели 13 часов. После этого к ним на помощь пришли спасатели.

Уточняется, что за помощью к экстренным службам обратились друзья молодой пары, которые забеспокоились из-за того, что молодые люди не выходили на связь. Последний пост, появившийся в соцсетях у исчезнувшей девушки, был сделан как раз на побережье.

Ранее сообщалось, что группа французских добровольцев провела 40 дней в пещере без света и контактов с внешним миром в рамках эксперимента по адаптации человека к необычным условиям.

Участники, несмотря на непростые условия, хотели задержаться в пещере, чтобы завершить начатые там совместные проекты. После такого долгого пребывания в темноте им пришлось выходить наружу в солнцезащитных очках, чтобы не повредить глаза.